Video: Παραλίγο καταστροφή στην Formula 1

Αλλά καθώς τα μονοθέσια ξεχύνοντας για τον πρώτο γύρο του πρώτου GP της σεζόν, ο Φράνκο είδε μπροστά του την τελευταία στιγμή την Racing Bulls του Λόσον σχεδόν σταθμευμένη. Η PU στο μονοθέσιο του Λόσον είχε μπει σε anti-stall έπειτα από την πολύ κακή εκκίνηση του Νεοζηλανδού. Ο Λίαμ ξεκινούσε 8ος και τα μονοθέσια ακριβώς πίσω του μπόρεσαν να τον προσπεράσουν χωρίς πολλά δράματα.