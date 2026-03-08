Video: Παραλίγο καταστροφή στην Formula 1
Τα αντανακλαστικά του Φράνκο Κολαπίντο έσωσαν την ημέρα για την F1 στην εκκίνηση του GP Αυστραλίας, σε μία φάση η οποία δεν μεταδόθηκε στην ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη του αγώνα.
Ο Αργεντινός της Alpine ξεκινούσε από την 16η θέση, η οποία επί της ουσίας είχε μετατραπεί σε 14η καθώς οι Πιάστρι και Χούλκενμπεργκ δεν πήραν εκκίνηση.
Αλλά καθώς τα μονοθέσια ξεχύνοντας για τον πρώτο γύρο του πρώτου GP της σεζόν, ο Φράνκο είδε μπροστά του την τελευταία στιγμή την Racing Bulls του Λόσον σχεδόν σταθμευμένη. Η PU στο μονοθέσιο του Λόσον είχε μπει σε anti-stall έπειτα από την πολύ κακή εκκίνηση του Νεοζηλανδού. Ο Λίαμ ξεκινούσε 8ος και τα μονοθέσια ακριβώς πίσω του μπόρεσαν να τον προσπεράσουν χωρίς πολλά δράματα.
