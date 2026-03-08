F1 GP Αυστραλίας: Θρίαμβος Mercedes (+video)
Η Mercedes κατέκτησε πλήρως το πρώτο GP της σεζόν με τους Ράσελ και Αντονέλι να κάνουν το 1-2 μπροστά από τις Ferrari, οι οποίες ήταν αρκετά ανταγωνιστικές. Έκτος ο Φερστάπεν.
Το πρώτο GP της χρονιάς είχε δράμα, μάχες, παιχνίδια στρατηγικής και αρκετό θέαμα. Στο τέλος, μπορεί τα φαβορί να κέρδισαν. Ωστόσο αυτό έγινε πιο δύσκολα από ότι θα περιμέναμε έπειτα από τις κατατακτήριες
