Αλλάζουν όλα στα διπλώματα οδήγησης - Ποιοι οδηγοί δε θα οδηγούν τη νύχτα;
Μπροστά σε μια από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις των τελευταίων δεκαετιών βρίσκεται το σύστημα αδειών οδήγησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ερχονται περιορισμοί σε οδήγηση τη νύχτα για συγκεκριμένους οδηγούς...
Οι νέοι κανόνες που συμφωνήθηκαν από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα αλλάζουν τον τρόπο απόκτησης, χρήσης και ανανέωσης του διπλώματος οδήγησης, ενώ επηρεάζουν εκατομμύρια οδηγούς σε όλα τα κράτη-μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. Στόχος των αλλαγών είναι η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, η εναρμόνιση των κανόνων σε ολόκληρη την Ευρώπη και η προσαρμογή των διαδικασιών στην ψηφιακή εποχή.
Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές αφορά την πλήρη ψηφιοποίηση της άδειας οδήγησης, κάτι που ήδη η Ελλάδα «απολαμβάνει» εδώ και καιρό…. Η Αλλαγή είναι ότι το ψηφιακό δίπλωμα θα έχει την ίδια ισχύ σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα απλοποιεί διαδικασίες όπως η ανανέωση, η αντικατάσταση ή η μεταφορά άδειας οδήγησης όταν κάποιος μετακομίζει σε άλλη χώρα. Παράλληλα θα παραμείνει η δυνατότητα έκδοσης και φυσικής κάρτας για όσους το επιθυμούν ή για περιπτώσεις ταξιδιών σε χώρες που δεν αναγνωρίζουν ακόμη ψηφιακά έγγραφα
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr