Αλλάζουν όλα στα διπλώματα οδήγησης - Ποιοι οδηγοί δε θα οδηγούν τη νύχτα;

Οι νέοι κανόνες που συμφωνήθηκαν από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα αλλάζουν τον τρόπο απόκτησης, χρήσης και ανανέωσης του διπλώματος οδήγησης, ενώ επηρεάζουν εκατομμύρια οδηγούς σε όλα τα κράτη-μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. Στόχος των αλλαγών είναι η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, η εναρμόνιση των κανόνων σε ολόκληρη την Ευρώπη και η προσαρμογή των διαδικασιών στην ψηφιακή εποχή.

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές αφορά την πλήρη ψηφιοποίηση της άδειας οδήγησης, κάτι που ήδη η Ελλάδα «απολαμβάνει» εδώ και καιρό…. Η Αλλαγή είναι ότι το ψηφιακό δίπλωμα θα έχει την ίδια ισχύ σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα απλοποιεί διαδικασίες όπως η ανανέωση, η αντικατάσταση ή η μεταφορά άδειας οδήγησης όταν κάποιος μετακομίζει σε άλλη χώρα. Παράλληλα θα παραμείνει η δυνατότητα έκδοσης και φυσικής κάρτας για όσους το επιθυμούν ή για περιπτώσεις ταξιδιών σε χώρες που δεν αναγνωρίζουν ακόμη ψηφιακά έγγραφα