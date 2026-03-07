«Αυτά τα αυτοκίνητα είναι μεγάλη απάτη»
Έντονη συζήτηση έχει προκαλέσει στην ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία η τοποθέτηση του επικεφαλής της Renault, ο οποίος χαρακτήρισε συγκεκριμένη κατηγορία αυτοκινήτων ως «καθαρή απάτη».
Οι δηλώσεις αυτές δεν έγιναν τυχαία, αλλά εντάσσονται στη μεγάλη αντιπαράθεση που εξελίσσεται γύρω από την πορεία της αυτοκίνησης στην Ευρώπη και τον τρόπο με τον οποίο οι κατασκευαστές προσαρμόζονται στις αυστηρές περιβαλλοντικές απαιτήσεις.
Στο επίκεντρο της κριτικής βρίσκονται τα plug-in hybrid μοντέλα (PHEV). Πρόκειται για αυτοκίνητα που συνδυάζουν θερμικό κινητήρα με ηλεκτρικό σύστημα και μπορούν θεωρητικά να κινούνται για κάποια χιλιόμετρα αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια. Στην πράξη όμως, σύμφωνα με αρκετούς παράγοντες της βιομηχανίας, η πραγματική τους κατανάλωση και οι εκπομπές ρύπων απέχουν σημαντικά από τα επίσημα στοιχεία.
