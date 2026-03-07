Δοκιμάζουμε το ηλεκτρικό Ford Puma Gen-E - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
Δοκιμάζουμε το ηλεκτρικό Ford Puma Gen-E - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
Το ηλεκτρικό Puma καταφέρνει να σφετεριστεί το οδηγοκεντρικό προφίλ του θερμικού για δώσει μία διέξοδο σε όσους αναζητούν ένα κόμπακτ crossover που να σου φτιάχνει την ημέρα. Για αρκετούς αυτό είναι αρκετό. Είναι;
UPD:
Θα μπορούσε να πει κανείς ότι η Ford κινείται με μία κάπως αντισυμβατική τακτική σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη αυτοκινητοβιομηχανία. Στην αρχή έκανε το «μπαμ» με την ανατρεπτική Mustang Mach-E, στη συνέχεια κινήθηκε «στρατηγικά» με τα Explorer και Capri και μετά από ένα μικρό delay έρχεται να λανσάρει την ηλεκτρική εκδοχή του Puma.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα