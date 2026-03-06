Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς συνελήφθη μεθυσμένη!
Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς συνελήφθη μεθυσμένη!
Η διάσημη ποπ σταρ συνελήφθη από την αστυνομία μετά από έλεγχο που προκάλεσε υποψίες ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα.
Σύμφωνα με αναφορά της αστυνομίας, την σταμάτησαν στη Καλιφόρνια προχθές το βράδυ , περίπου στις 9:30 μ.μ.
