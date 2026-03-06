Η VW γιορτάζει τα 70 χρόνια μιας επικής ιστορίας
Η VW γιορτάζει τα 70 χρόνια μιας επικής ιστορίας
Από το θρυλικό T1 της δεκαετίας του ’50 μέχρι το ηλεκτρικό ID. Buzz, το εργοστάσιο στο Αννόβερο είναι ο εγκέφαλος και η καρδιά της γερμανικής μάρκας. Και φέτος γιορτάζει…
H Volkswagen γιορτάζει τα 70 χρόνια του εργοστασίου παραγωγής επαγγελματικών οχημάτων στο Ανόβερο. Επτά δεκαετίες με αυτοκίνητα που σημάδεψαν την κοινωνική και οικονομική ζωή της Ευρώπης και αποτέλεσαν -εκτός των άλλων- και εμβληματικές στιγμές του lifestyle της αυτοκίνησης.
