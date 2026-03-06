Το FOTON Tunland V9 και το FMS Group διακρίθηκαν στο COTY 2026
Το FOTON Tunland V9 και το FMS Group διακρίθηκαν στο COTY 2026
Δύο σημαντικές διακρίσεις κατέκτησαν το FOTON Tunland V9 και το FMS Group στον θεσμό Car of the Year Greece για το 2026.
Το Tunland V9 αναδείχθηκε Pick-Up of the Year 2026, ενώ το FMS Group τιμήθηκε με το βραβείο Best After Sales, επιβεβαιώνοντας την επένδυση της εταιρείας τόσο στα προϊόντα όσο και στην εξυπηρέτηση των πελατών.
