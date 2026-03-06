Ψάχνουν χώρες της Ευρώπης για να επενδύσουν δισεκατομμύρια - Η Ελλάδα;

Πρόκειται για μια «μάχη gigafactories», καθώς εταιρείες από την Ευρώπη, τις ΗΠΑ και την Ασία επενδύουν δισεκατομμύρια ευρώ για να δημιουργήσουν νέες μονάδες παραγωγής που θα τροφοδοτήσουν την αγορά των ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Στο επίκεντρο αυτής της νέας επένδυσης βρίσκεται ένα μεγάλο εργοστάσιο παραγωγής μπαταριών για ηλεκτρικά οχήματα, το οποίο σχεδιάζεται στη βόρεια Ευρώπη και θα αποτελέσει ένα από τα μεγαλύτερα βιομηχανικά έργα του είδους του. Η εγκατάσταση αναμένεται να έχει παραγωγική ικανότητα δεκάδων gigawatt-hour μπαταριών ετησίως, ποσότητα αρκετή για να καλύψει τις ανάγκες εκατοντάδων χιλιάδων ηλεκτρικών αυτοκινήτων κάθε χρόνο.

Το σχέδιο προβλέπει επενδύσεις πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ το εργοστάσιο αναμένεται να δημιουργήσει χιλιάδες άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας στην περιοχή όπου θα εγκατασταθεί. Η στρατηγική της Ευρώπης είναι σαφής: να μειώσει την εξάρτησή της από ασιατικές εταιρείες μπαταριών και να αποκτήσει μεγαλύτερο έλεγχο στην εφοδιαστική αλυσίδα των ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Ήδη τα τελευταία χρόνια έχουν δεσμευτεί πάνω από 82 δισ. ευρώ για gigafactories μπαταριών σε όλη την ήπειρο, με στόχο η Ευρώπη να εξελιχθεί σε έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς μπαταριών παγκοσμίως μέχρι το τέλος της δεκαετίας...





