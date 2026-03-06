Είχαν γυρίσει 155.000 χιλιόμετρα στο αυτοκίνητο που αγόρασε

Το πιο συνηθισμένο τέχνασμα είναι η αλλοίωση των χιλιομέτρων. Πρόκειται για μια πρακτική που δεν είναι καινούργια, αλλά συνεχίζει να εμφανίζεται στην ευρωπαϊκή και ελληνική αγορά. Υπολογίζεται ότι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης η απάτη με τα γυρισμένα χιλιόμετρα κοστίζει στους καταναλωτές δισεκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο, καθώς πολλά αυτοκίνητα πωλούνται με αυξημένη τιμή σε σχέση με την πραγματική τους αξία.

Χαρακτηριστική είναι μια πρόσφατη περίπτωση που ήρθε στο φως της δημοσιότητας μέσω των social media. Ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο εμφανιζόταν προς πώληση με σχετικά λίγα χιλιόμετρα στο κοντέρ. Όταν όμως έγινε πιο προσεκτικός έλεγχος στα στοιχεία του οχήματος, αποκαλύφθηκε ότι το αυτοκίνητο είχε διανύσει περίπου 155.000 χιλιόμετρα περισσότερα από όσα έδειχνε το καντράν.

Η πρακτική αυτή δεν αποτελεί απλώς μια παραπλανητική πώληση. Στην πραγματικότητα αλλοιώνει πλήρως την εικόνα της φθοράς ενός οχήματος και οδηγεί τον αγοραστή να πληρώσει πολύ περισσότερα χρήματα από όσα πραγματικά αξίζει το αυτοκίνητο.

