Η ιστορία της αμερικανικής εταιρείας ηλεκτρικών αυτοκινήτων Fisker Inc. ολοκληρώνεται με έναν τρόπο που λίγοι θα περίμεναν πριν από λίγα χρόνια. Μια εταιρεία που παρουσίαζε τα αυτοκίνητά της ως το μέλλον της «πράσινης» κινητικότητας βρίσκεται πλέον σε διαδικασία εκποίησης των οχημάτων της, με τιμές που σε ορισμένες περιπτώσεις πέφτουν ακόμη και στα 3.000 δολάρια στην αγορά μεταχειρισμένων.

Η καθοριστική εξέλιξη ήρθε όταν δικαστήριο στις Ηνωμένες Πολιτείες ενέκρινε τη μαζική πώληση των εναπομεινάντων αυτοκινήτων της εταιρείας. Συγκεκριμένα, εγκρίθηκε η διάθεση περίπου 3.300 ηλεκτρικών SUV έναντι συνολικού τιμήματος 46,25 εκατ. δολαρίων, ποσό που αντιστοιχεί περίπου σε 42,3 εκατ. ευρώ με τις σημερινές ισοτιμίες...





