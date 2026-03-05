Η μεγάλη κόντρα των 2.550 ίππων και των 2,7 εκατ. ευρώ (+video)
Η μεγάλη κόντρα των 2.550 ίππων και των 2,7 εκατ. ευρώ (+video)
Δύο απο τα ισχυρότερα plug-in υβριδικά hypercars του πλανήτη, διασχίζουν την διαδρομή μήκους 250 μέτρων.
UPD:
Η ακραία Ferrari SF90 XX αντιμετωπίζει την ριζοσπαστική Koenigsegg Regera.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα