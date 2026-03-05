Ποιο μοντέλο σπάει ταμεία στην Ελλάδα το 2026;
Ποιο μοντέλο σπάει ταμεία στην Ελλάδα το 2026;
Το μικρό super-mini είναι το πρώτο σε πωλήσεις μοντέλο στην ελληνική αγορά ανεξαρτήτως κατηγορίας και τον Φεβρουάριο.
UPD:
Η δυναμική πορεία της Citroёn στην Ελληνική αγορά συνεχίζεται και τον Φεβρουάριο, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη του αγοραστικού κοινού στη μάρκα και τα μοντέλα της
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα