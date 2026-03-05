Τα τούνελ που αλλάζουν την Αθήνα

Κεντρικό ρόλο σε αυτή τη μεταμόρφωση παίζει η νέα Γραμμή 4 του Μετρό της Αθήνας. Το έργο κατασκευάζεται από το 2021 και θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα δημόσια έργα που βρίσκονται σήμερα σε εξέλιξη στη χώρα. Η πρώτη φάση της γραμμής εκτείνεται σε περίπου 12,8 χιλιόμετρα και θα συνδέει το Άλσος Βεΐκου στο Γαλάτσι με το Γουδή, περνώντας από πυκνοκατοικημένες περιοχές της πόλης. Στη διαδρομή θα δημιουργηθούν 15 νέοι υπόγειοι σταθμοί που θα εξυπηρετούν περιοχές όπως η Κυψέλη, τα Εξάρχεια, το Κολωνάκι και η Πανεπιστημιούπολη.

Το μεγαλύτερο μέρος του έργου κατασκευάζεται σε μεγάλο βάθος κάτω από την πόλη με τη χρήση ειδικών μηχανημάτων διάνοιξης σηράγγων, τα γνωστά TBM. Οι δύο μηχανές που εργάζονται στο έργο έχουν ήδη ανοίξει μεγάλο τμήμα της υπόγειας διαδρομής, με σημαντικά τμήματα να βρίσκονται κοντά στην ολοκλήρωση. Σε ορισμένα σημεία η διάνοιξη πραγματοποιείται σε βάθος περίπου 40 μέτρων κάτω από το έδαφος, κάτι που απαιτεί ιδιαίτερα σύνθετες τεχνικές λύσεις