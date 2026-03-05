Επίσημο: Αμεσα πρόστιμα σε 300.000 οδηγούς

Οι ενημερώσεις προς τους πολίτες γίνονται πλέον με ψηφιακό τρόπο. Όσοι έχουν καταχωρίσει τα στοιχεία τους στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας λαμβάνουν μήνυμα SMS και email από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Σε άλλες περιπτώσεις η ενημέρωση αποστέλλεται μέσω email από την ΑΑΔΕ, ενώ όταν δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία επικοινωνίας η κοινοποίηση γίνεται με συστημένη επιστολή ταχυδρομικά.

Οι ιδιοκτήτες μπορούν να δουν αναλυτικά τις πράξεις επιβολής προστίμων, τις οφειλές αλλά και τα στοιχεία που αφορούν κάθε όχημα μέσα από την ψηφιακή εφαρμογή «Διασταυρωτικοί Έλεγχοι». Η πρόσβαση γίνεται είτε μέσω της πλατφόρμας gov.gr στην ενότητα «Περιουσία και φορολογία» και στην κατηγορία «Οχήματα», είτε απευθείας από την ηλεκτρονική υπηρεσία oximata.gov.gr με χρήση των προσωπικών κωδικών TaxisNet...





