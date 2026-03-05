Οδηγούμε στην Ελλάδα την καινούργια BMW iX3 - Πόσο κοστίζει;
Οδηγούμε στην Ελλάδα την καινούργια BMW iX3 - Πόσο κοστίζει;
Για την BMW η ηλεκτροκίνηση είναι ακόμη μία ευκαιρία να αποδείξει την πρωτοπορία της και η νέα iX3 το επιβεβαιώνει.
Για την BMW η ηλεκτροκίνηση είναι ακόμη μία ευκαιρία να αποδείξει την πρωτοπορία της και η νέα iX3 το επιβεβαιώνει.
UPD:
Το αυτοκίνητο που βλέπουμε στις φωτογραφίες δημιουργήθηκε για να φέρει μια νέα εποχή στην BMW, η οποία θα χαρακτηρίζεται από εξορθολογισμένη και πραγματιστική αντιμετώπιση της ηλεκτροκίνησης. Είναι η iX3.
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα