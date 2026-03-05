Οδηγούμε στην Ελλάδα την καινούργια BMW iX3 - Πόσο κοστίζει;

Το αυτοκίνητο που βλέπουμε στις φωτογραφίες δημιουργήθηκε για να φέρει μια νέα εποχή στην BMW, η οποία θα χαρακτηρίζεται από εξορθολογισμένη και πραγματιστική αντιμετώπιση της ηλεκτροκίνησης. Είναι η iX3.