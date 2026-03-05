Γιατί μετράμε το πετρέλαιο σε βαρέλια;

Κάθε φορά που γίνεται λόγος για άνοδο ή πτώση των τιμών του πετρελαίου, για περικοπές ή αυξήσεις παραγωγής, η ίδια μονάδα μέτρησης επανέρχεται σταθερά στο προσκήνιο: το βαρέλι. Και όμως, πίσω από τα 159 λίτρα που αντιστοιχούν σε ένα βαρέλι δεν κρύβεται κάποιος σύγχρονος τεχνικός υπολογισμός, αλλά μια ιστορία που ξεκινά από τα πρώτα βήματα της αμερικανικής πετρελαϊκής βιομηχανίας τον 19ο αιώνα.