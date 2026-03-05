Γιατί μετράμε το πετρέλαιο σε βαρέλια;
Γιατί μετράμε το πετρέλαιο σε βαρέλια;

Πλησιάζουμε στην συμπλήρωση περίπου δύο αιώνων από την έναρξη των εμπορικών συναλλαγών αργού πετρελαίου και σε όλο αυτό το διάστημα το βαρέλι των 159 λίτρων παραμένει το παγκόσμιο εμπορικό πρότυπο. Ποια είναι η ιστορία πίσω από την καθιέρωσή του;

Γιατί μετράμε το πετρέλαιο σε βαρέλια;
Κάθε φορά που γίνεται λόγος για άνοδο ή πτώση των τιμών του πετρελαίου, για περικοπές ή αυξήσεις παραγωγής, η ίδια μονάδα μέτρησης επανέρχεται σταθερά στο προσκήνιο: το βαρέλι. Και όμως, πίσω από τα 159 λίτρα που αντιστοιχούν σε ένα βαρέλι δεν κρύβεται κάποιος σύγχρονος τεχνικός υπολογισμός, αλλά μια ιστορία που ξεκινά από τα πρώτα βήματα της αμερικανικής πετρελαϊκής βιομηχανίας τον 19ο αιώνα.

