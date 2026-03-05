Στη φυλακή έμπορος αυτοκινήτων για ρωσικές λιμουζίνες
Μια υπόθεση που δείχνει πόσο αυστηρά εφαρμόζονται πλέον οι ευρωπαϊκές κυρώσεις γύρω από το εμπόριο αυτοκινήτων έφτασε στις αίθουσες των ευρωπαϊκών δικαστηρίων.

Γερμανός έμπορος αυτοκινήτων καταδικάστηκε σε πολυετή κάθειρξη, καθώς αποδείχθηκε ότι είχε στήσει δίκτυο εξαγωγής πολυτελών μοντέλων προς τη Ρωσία, παρακάμπτοντας τις απαγορεύσεις που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η υπόθεση αφορά εξαγωγές δεκάδων πολυτελών αυτοκινήτων από γερμανική αντιπροσωπεία προς τη ρωσική αγορά. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, τουλάχιστον 111 ακριβά οχήματα στάλθηκαν στη Ρωσία, πολλά από τα οποία χαρακτηρίζονταν ως πολυτελή ή ακόμη και θωρακισμένα. Η πρακτική αυτή παραβίαζε άμεσα τις ευρωπαϊκές κυρώσεις που απαγορεύουν την εξαγωγή τέτοιων προϊόντων προς τη χώρα...

