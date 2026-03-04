Έρχεται στην Ελλάδα το μικρό Geely - Πόσο θα κοστίζει;
NEWSAUTO.GR

Έρχεται στην Ελλάδα το μικρό Geely - Πόσο θα κοστίζει;

Το μικρό αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της Geely με την ονομασία EX2 δεν αργεί να έρθει στην Ελλάδα…

Έρχεται στην Ελλάδα το μικρό Geely - Πόσο θα κοστίζει;
UPD:
Η Geely ανεβάζει στροφές στην ευρωπαϊκή της επέκταση και, σύμφωνα με τον προγραμματισμό της μάρκας, μέσα στο 2026 αναμένεται να δούμε και το νέο της «μικρό» ηλεκτρικό.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης