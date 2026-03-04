Απειλείται η Formula 1 από τον πόλεμο;
Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή ξεκίνησε λίγο πριν την έναρξη του πρωταθλήματος και το τέλος της ένοπλης σύγκρουσης δεν διαφαίνεται ακόμη. Απειλείται το ημερολόγιο της F1;
Μόλις στα μέσα Φεβρουαρίου, η Formula 1 βρισκόταν στο Μπαχρέιν για τις χειμερινές της δοκιμές. Αλλά μόλις μία εβδομάδα μετά την ολοκλήρωση τους, στις 20 Φεβρουαρίου, τα πάντα άλλαξαν δραστικά.
