Το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που σπάει τα ταμεία

Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το Ford Fiesta, το οποίο εξακολουθεί να βρίσκεται στην κορυφή των πωλήσεων μεταχειρισμένων σε μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές, αποδεικνύοντας ότι η πραγματική αξία ενός αυτοκινήτου φαίνεται συχνά μετά το τέλος της εμπορικής του πορείας.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της αγοράς στο Ηνωμένο Βασίλειο, περισσότερα από 303.000 Ford Fiesta άλλαξαν ιδιοκτήτη μέσα σε έναν χρόνο, αριθμός που αντιστοιχεί περίπου στο 3,9% όλων των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων που πωλήθηκαν στη χώρα.

Η επίδοση αυτή το διατηρεί στην κορυφή της αγοράς μεταχειρισμένων, μπροστά από μοντέλα όπως το Vauxhall Corsa, το Volkswagen Golf και το Ford Focus, τα οποία επίσης καταγράφουν πολύ μεγάλους αριθμούς πωλήσεων...





