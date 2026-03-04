Το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που σπάει τα ταμεία
NEWSAUTO.GR

Το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που σπάει τα ταμεία

Η αγορά μεταχειρισμένων αυτοκινήτων αποδεικνύει ότι ορισμένα μοντέλα έχουν τη δύναμη να παραμένουν κυρίαρχα για χρόνια, ακόμη και όταν η παραγωγή τους έχει σταματήσει.

Το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που σπάει τα ταμεία
UPD:

Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το Ford Fiesta, το οποίο εξακολουθεί να βρίσκεται στην κορυφή των πωλήσεων μεταχειρισμένων σε μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές, αποδεικνύοντας ότι η πραγματική αξία ενός αυτοκινήτου φαίνεται συχνά μετά το τέλος της εμπορικής του πορείας.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της αγοράς στο Ηνωμένο Βασίλειο, περισσότερα από 303.000 Ford Fiesta άλλαξαν ιδιοκτήτη μέσα σε έναν χρόνο, αριθμός που αντιστοιχεί περίπου στο 3,9% όλων των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων που πωλήθηκαν στη χώρα.
Η επίδοση αυτή το διατηρεί στην κορυφή της αγοράς μεταχειρισμένων, μπροστά από μοντέλα όπως το Vauxhall Corsa, το Volkswagen Golf και το Ford Focus, τα οποία επίσης καταγράφουν πολύ μεγάλους αριθμούς πωλήσεων...


ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ


UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης