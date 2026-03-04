Δοκιμάζουμε το νέο Renault 5 - Πόσο κοστίζει;

Η ήδη μεγάλη επιτυχία του ηλεκτρικού Renault 5 δεν ήρθε επειδή υπάρχουν πολλοί παρελθοντολάγνοι που «ψάρωσαν» με το όνομα. Μπάνικο, ευέλικτο και οδηγικά ευχάριστο είναι τα συστατικά με τα οποία κατακτά την καρδιά σου από τα πρώτα κιόλας χιλιόμετρα.