Δοκιμάζουμε το νέο Renault 5 - Πόσο κοστίζει;
Δοκιμάζουμε το νέο Renault 5 - Πόσο κοστίζει;
Η ήδη μεγάλη επιτυχία του ηλεκτρικού Renault 5 δεν ήρθε επειδή υπάρχουν πολλοί παρελθοντολάγνοι που «ψάρωσαν» με το όνομα. Μπάνικο, ευέλικτο και οδηγικά ευχάριστο είναι τα συστατικά με τα οποία κατακτά την καρδιά σου από τα πρώτα κιόλας χιλιόμετρα.
Η ήδη μεγάλη επιτυχία του ηλεκτρικού Renault 5 δεν ήρθε επειδή υπάρχουν πολλοί παρελθοντολάγνοι που «ψάρωσαν» με το όνομα. Μπάνικο, ευέλικτο και οδηγικά ευχάριστο είναι τα συστατικά με τα οποία κατακτά την καρδιά σου από τα πρώτα κιόλας χιλιόμετρα.
Έχει μεγάλο ενδιαφέρον να ανατρέξει κανείς στους λογαριασμούς της Renault στα social media και να δει τη «γκρίνια» που υπήρχε στα σχόλια από τους γνωστούς-άγνωστους ειδήμονες, επειδή αποφάσισε ότι η αναβίωση του R5 θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρικά.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα