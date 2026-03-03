Ο Μασκ προκαλεί τους παλιούς «παίκτες» της αγοράς (+video)
Ο Μασκ προκαλεί τους παλιούς «παίκτες» της αγοράς (+video)
Η αμφιλεγόμενη προσωπικότητα του CEO της Tesla χτυπά ξανά. Αυτή τη φορά για να δείξει με το δάχτυλο τα «λάθη» των ιστορικών κατασκευαστών.
UPD:
Ο Ίλον Μασκ επέστρεψε με νέες βολές κατά των παραδοσιακών αυτοκινητοβιομηχανιών, κατηγορώντας τες πως «σέρνονται» πίσω από την ηλεκτροκίνηση και βαδίζουν προς την «εξαφάνιση των δεινοσαύρων».
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα