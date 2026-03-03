Video: Ο γάμος της χρονιάς

Από την στιγμή που έγιναν ζευγάρι, όμως, έχουν κλέψει τα βλέμματα αλλά και το ενδιαφέρον του φωτογραφικού φακού! Ο Λεκλερ δεν χρειάζεται συστάσεις, φυσικά. Όσοι ασχολούνται με την F1 γνωρίζουν και την πορεία του και τις δυνατότητες του. Η Αλεξαντρα έχει σπουδάσει ιστορικός τέχνης αλλά είναι κυρίως ινφλουενσερ. Ιδίως μετά τον δεσμό της με τον Σαρλ. Εχει δε τον μεγαλύτερο αριθμό ακόλουθων στο Instagram από οποιαδήποτε άλλη wag στην F1. Ή τουλάχιστον θα έχει μέχρι ο Χαμιλτον να επισημοποιήσει την σχέση του με την Κιμ Καρντασιαν!