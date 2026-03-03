Video: Ο γάμος της χρονιάς
NEWSAUTO.GR

Video: Ο γάμος της χρονιάς

Ο Σαρλ Λεκλερ παντρεύτηκε την εκλεκτή της καρδιάς του, Αλεξαντρα, το Σάββατο στο Μονακό με το ζευγάρι να ανεβάζει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες και βίντεο από την τελετή σήμερα.

Video: Ο γάμος της χρονιάς

Ο Σαρλ και η Αλεξαντρα είναι ζευγάρι τουλάχιστον από τους πρώτους μήνες του 2023. Οι δύο τους βέβαια γνωρίζονταν αρκετά χρόνια πριν.

Από την στιγμή που έγιναν ζευγάρι, όμως, έχουν κλέψει τα βλέμματα αλλά και το ενδιαφέρον του φωτογραφικού φακού! Ο Λεκλερ δεν χρειάζεται συστάσεις, φυσικά. Όσοι ασχολούνται με την F1 γνωρίζουν και την πορεία του και τις δυνατότητες του. Η Αλεξαντρα έχει σπουδάσει ιστορικός τέχνης αλλά είναι κυρίως ινφλουενσερ. Ιδίως μετά τον δεσμό της με τον Σαρλ. Εχει δε τον μεγαλύτερο αριθμό ακόλουθων στο Instagram από οποιαδήποτε άλλη wag στην F1. Ή τουλάχιστον θα έχει μέχρι ο Χαμιλτον να επισημοποιήσει την σχέση του με την Κιμ Καρντασιαν!

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ






Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης