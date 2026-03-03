Πως πάνε οι πωλήσεις αυτοκινήτου στην Ελλάδα;

...ώθησε τη συνολική εικόνα σε υψηλότερα επίπεδα, με περισσότερα από 10.000 νέα οχήματα συνολικά να λαμβάνουν πινακίδες τον Φεβρουάριο, κάτι που μεταφράζεται σε αύξηση περίπου 2,2% σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2025.