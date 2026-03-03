Πως πάνε οι πωλήσεις αυτοκινήτου στην Ελλάδα;
Η τελευταία εβδομάδα του μήνα, με ένα ιδιαίτερα ισχυρό τριήμερο όπου ταξινομήθηκαν πάνω από 3.800 καινούργια αυτοκίνητα...
...ώθησε τη συνολική εικόνα σε υψηλότερα επίπεδα, με περισσότερα από 10.000 νέα οχήματα συνολικά να λαμβάνουν πινακίδες τον Φεβρουάριο, κάτι που μεταφράζεται σε αύξηση περίπου 2,2% σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2025.
