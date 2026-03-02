Ενα... καυτό όχημα στα χέρια του Λιμενικού την κατάλληλη εποχή
Η ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του Λιμενικού Σώματος δεν αποτελεί απλώς μια θεσμική ανάγκη, αλλά μια διαρκή εθνική προτεραιότητα. Σε μια περίοδο κατά την οποία οι καιρικές συνθήκες βελτιώνονται και η κινητικότητα στο Αιγαίο και το νότιο Ευβοϊκό αυξάνεται, ενώ ταυτόχρονα οι γεωπολιτικές εξελίξεις δημιουργούν πιέσεις και ενδεχόμενες νέες μεταναστευτικές ροές, κάθε ουσιαστική πρωτοβουλία στήριξης αποκτά ιδιαίτερη σημασία.
Στον λιμένα της Καρύστου πραγματοποιήθηκε η επίσημη τελετή παράδοσης – παραλαβής ενός νέου επιχειρησιακού οχήματος, του FOTON Tunland G7, το οποίο εντάσσεται πλέον στον στόλο του Λιμενικού Καρύστου ως δωρεά του FMS Group. Παρόντες στην εκδήλωση ήταν ο Πρόεδρος και CEO του FMS Group Ευάγγελος Αλεξανδρής, ο εκπρόσωπος του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος Υποναύαρχος Γιώργος Χατζηγεωργίου και ο Λιμενάρχης Καρύστου Στυλιανός Καραουλίστης, σηματοδοτώντας τον θεσμικό χαρακτήρα της πρωτοβουλίας.
