Ενα... καυτό όχημα στα χέρια του Λιμενικού την κατάλληλη εποχή

Η ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του Λιμενικού Σώματος δεν αποτελεί απλώς μια θεσμική ανάγκη, αλλά μια διαρκή εθνική προτεραιότητα. Σε μια περίοδο κατά την οποία οι καιρικές συνθήκες βελτιώνονται και η κινητικότητα στο Αιγαίο και το νότιο Ευβοϊκό αυξάνεται, ενώ ταυτόχρονα οι γεωπολιτικές εξελίξεις δημιουργούν πιέσεις και ενδεχόμενες νέες μεταναστευτικές ροές, κάθε ουσιαστική πρωτοβουλία στήριξης αποκτά ιδιαίτερη σημασία.