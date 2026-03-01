Σουμάχερ: Ντεμπούτο με σύγκρουση στα IndyCar (video)

Αλλά μετά την εκκίνηση του αγώνα στην Αγία Πετρούπολη, ο Μικ υπήρξε έπεσε θύμα της απροσεξίας του Στινγκ Ρέι Ρομπ της Juncos Hollinger Racing ο οποίος χτύπησε το εσωτερικό του κερμπ και παρέσυρε την Chevrolet AJ Foyt Racing με αριθμό του Σαντίνο Φερούτσι. Οι δύο οδηγοί κατέληξαν στις μπαριέρες, με τον πρωτοεμφανιζόμενο Μικ που ακολουθούσε να μην προλαβαίνει να τους αποφύγει και να σκαρφαλώνει πάνω από το πίσω μέρος του αυτοκινήτου του Φερούτυσι.