Σουμάχερ: Ντεμπούτο με σύγκρουση στα IndyCar (video)
Δεν ξεκίνησε ιδανικά την καριέρα του στο πρωτάθλημα IndyCar ο Μικ Σουμάχερ όταν στον εναρκτήριο αγώνα της σεζόν ενεπλάκη σε ατύχημα στην 4η στροφή, εγκαταλείποντας.
Ο γιος του θρύλου των αγώνων, Μίχαελ Σουμάχερ, έκανε το ντεμπούτο του στην κορυφαία σειρά μονοθέσιων των ΗΠΑ, οδηγώντας για λογαριασμό της Rahal Letterman της Lanigan Racing.
Αλλά μετά την εκκίνηση του αγώνα στην Αγία Πετρούπολη, ο Μικ υπήρξε έπεσε θύμα της απροσεξίας του Στινγκ Ρέι Ρομπ της Juncos Hollinger Racing ο οποίος χτύπησε το εσωτερικό του κερμπ και παρέσυρε την Chevrolet AJ Foyt Racing με αριθμό του Σαντίνο Φερούτσι. Οι δύο οδηγοί κατέληξαν στις μπαριέρες, με τον πρωτοεμφανιζόμενο Μικ που ακολουθούσε να μην προλαβαίνει να τους αποφύγει και να σκαρφαλώνει πάνω από το πίσω μέρος του αυτοκινήτου του Φερούτυσι.
