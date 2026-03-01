Ποιανής αυτοκινητοβιομηχανίας στέλεχος εμπλέκεται στην υπόθεση του παιδόφιλου Έπστιν;
Ποιανής αυτοκινητοβιομηχανίας στέλεχος εμπλέκεται στην υπόθεση του παιδόφιλου Έπστιν;
Νέα ερωτήματα για το εύρος των επαφών και των ενδιαφερόντων του Τζέφρι Έπστιν αναζωπυρώνονται μετά τη σταδιακή δημοσιοποίηση μεγάλου όγκου εγγράφων στις ΗΠΑ, στο πλαίσιο των «Epstein Files».
Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης αναφέρει ότι έχει δημοσιεύσει εκατομμύρια σελίδες υλικού, ενώ η διαδικασία συνεχίζεται.
Μέσα σε αυτό το υλικό, υπάρχουν αναφορές που βασίζονται σε email τα οποία, παρουσιάζουν τον Έπστιν να δείχνει έντονο ενδιαφέρον για την υπόθεση του Κάρλος Γκον. Αυτό συνέβη μετά τη σύλληψη του πρώην ισχυρού άνδρα της Nissan στην Ιαπωνία, τον Νοέμβριο του 2018.
