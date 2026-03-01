Γιατί τα σύγχρονα αυτοκίνητα έχουν γίνει τόσο ογκώδη;
Γιατί τα σύγχρονα αυτοκίνητα έχουν γίνει τόσο ογκώδη;
Για αρκετές δεκαετίες η εξέλιξη των αυτοκινήτων έχει συνδεθεί με την αύξηση των διαστάσεων όμως τα τελευταία χρόνια ο οπτικό τους αποτύπωμα έχει γίνει πραγματικά τεράστιο.
UPD:
Παρόλο που ο βασικός διαχωρισμός των κατηγοριών παραμένει πρακτικά αμετάβλητος σε βάθος χρόνου δεν θα λέγαμε πως ισχύει κάτι αντίστοιχο με τις διαστάσεις των αυτοκινήτων που εντάσσονται σε κάθε κατηγορία.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα