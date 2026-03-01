Ιδού οι 10 μεγαλύτεροι κατασκευαστές αυτοκινήτων στον κόσμο
Ιδού οι 10 μεγαλύτεροι κατασκευαστές αυτοκινήτων στον κόσμο
Οι ισορροπίες στην παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία αλλάζουν, με κινεζικές μάρκες να ανεβαίνουν δυναμικά και τους παραδοσιακούς ομίλους να δίνουν μάχη για μερίδιο.
Η παγκόσμια αγορά αυτοκινήτου συνεχίζει να αναδιαμορφώνεται με γρήγορους ρυθμούς, καθώς νέοι παίκτες κερδίζουν έδαφος και οι ιστορικοί κατασκευαστές προσπαθούν να διατηρήσουν τη θέση τους.
