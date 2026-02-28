Ένα θρυλικό αυτοκίνητο επιστρέφει - Πότε θα το δούμε στην Ελλάδα;

Η Lancia επαναφέρει ένα ιστορικό όνομα από το παρελθόν της, καθώς η νέα Gamma ετοιμάζεται να επιστρέψει στην ευρωπαϊκή αγορά με εντελώς διαφορετική φιλοσοφία σχεδίασης και κατασκευής.