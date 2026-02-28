Το μεγάλο ντέρμπι των ηλεκτρικών - Ποιος κερδίζει, ποιος χάνει;

Η ευρωπαϊκή αγορά αυτοκινήτου μπήκε στο 2026 με το… αριστερό. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ACEA (Σύνδεσμος Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων), οι ταξινομήσεις σε ΕΕ, Ηνωμένο Βασίλειο και χώρες EFTA μειώθηκαν κατά 3,5% τον Ιανουάριο, φτάνοντας τις 961.382 μονάδες.