Το μεγάλο ντέρμπι των ηλεκτρικών - Ποιος κερδίζει, ποιος χάνει;
Το μεγάλο ντέρμπι των ηλεκτρικών - Ποιος κερδίζει, ποιος χάνει;
Για 13ο συνεχόμενο μήνα οι πωλήσεις του ηγέτη πέφτουν ενώ ανεβαίνει μια μεγάλη δύναμη.
UPD:
Η ευρωπαϊκή αγορά αυτοκινήτου μπήκε στο 2026 με το… αριστερό. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ACEA (Σύνδεσμος Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων), οι ταξινομήσεις σε ΕΕ, Ηνωμένο Βασίλειο και χώρες EFTA μειώθηκαν κατά 3,5% τον Ιανουάριο, φτάνοντας τις 961.382 μονάδες.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα