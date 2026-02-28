Δοκιμάζουμε το προσιτό Opel Mokka 1.2 Turbo - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδαα
Με το καλημέρα η Opel με το Mokka πέτυχε διάνα. Και η προσιτή τιμή, σε συνδυασμό με την αναβαθμισμένη τεχνολογία δείχνουν το νικητή στην κατηγορία.
Στην εποχή της ακρίβειας και των διαρκώς αυξανόμενων τιμών, η Stellantis χρησιμοποιεί την Opel ως την μάρκα που συνδυάζει όλα όσα ζητάει ο μέσος καταναλωτής: αξιοπρεπή κατασκευή, πρακτικότητα, εργονομία, σύγχρονα συστήματα πρόωσης και εξαιρετικό value for money.
