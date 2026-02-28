Μην ξεγράφετε την Aston Martin
Η Aston Martin είχε την χειρότερη εμφάνιση από τις 11 ομάδες στις χειμερινές δοκιμές σε Βαρκελώνη και Μπαχρέιν. Πολλοί τους έχουν ήδη ξεγράψει για το 2026. Όχι, όμως, ο Νόρμπερτ Χάουγκ.
Ο πρώην αντιπρόεδρος της Mercedes-Benz motorsport (γνώριμη φιγούρα στο pitwall της McLaren για τους παλαιότερους) πιστεύει ότι όσο άσχημα και αν ξεκινήσει η σεζόν για την βρετανική ομάδα, ο Νιούι και η Honda θα βρουν τρόπο να βελτιωθούν σημαντικά.
