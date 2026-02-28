Μην ξεγράφετε την Aston Martin
NEWSAUTO.GR

Μην ξεγράφετε την Aston Martin

Η Aston Martin είχε την χειρότερη εμφάνιση από τις 11 ομάδες στις χειμερινές δοκιμές σε Βαρκελώνη και Μπαχρέιν. Πολλοί τους έχουν ήδη ξεγράψει για το 2026. Όχι, όμως, ο Νόρμπερτ Χάουγκ.

Μην ξεγράφετε την Aston Martin

Ο πρώην αντιπρόεδρος της Mercedes-Benz motorsport (γνώριμη φιγούρα στο pitwall της McLaren για τους παλαιότερους) πιστεύει ότι όσο άσχημα και αν ξεκινήσει η σεζόν για την βρετανική ομάδα, ο Νιούι και η Honda θα βρουν τρόπο να βελτιωθούν σημαντικά.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ






Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης