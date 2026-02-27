Τα ΕΛΤΑ με ελληνικά scooter Noos της Ecoshift

Σε τροχιά εκσυγχρονισμού μπαίνουν τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, προχωρώντας στη μεγαλύτερη ανανέωση στόλου των τελευταίων δεκαετιών. Συνολικά 250 ηλεκτρικά scooter εντάσσονται στη μάχη της καθημερινής διανομής, σηματοδοτώντας μια ξεκάθαρη στροφή προς την «πράσινη» κινητικότητα.