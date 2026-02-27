Τα ΕΛΤΑ με ελληνικά scooter Noos της Ecoshift
NEWSAUTO.GR

Τα ΕΛΤΑ με ελληνικά scooter Noos της Ecoshift

Ηλεκτρική «στροφή» για τα Ελληνικά Ταχυδρομεία με 250 νέα scooter μηδενικών ρύπων να αναλαμβάνουν δράση

Τα ΕΛΤΑ με ελληνικά scooter Noos της Ecoshift
UPD:
Σε τροχιά εκσυγχρονισμού μπαίνουν τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, προχωρώντας στη μεγαλύτερη ανανέωση στόλου των τελευταίων δεκαετιών. Συνολικά 250 ηλεκτρικά scooter εντάσσονται στη μάχη της καθημερινής διανομής, σηματοδοτώντας μια ξεκάθαρη στροφή προς την «πράσινη» κινητικότητα.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης