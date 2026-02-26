Στην Ελλάδα το ηλεκτρικό SUV πόλης με 400 χιλιόμετρα αυτονομία - Πόσο κοστίζει;
Με μεγαλύτερη μπαταρία 54 kWh και αυτονομία που φτάνει τα 400 χλμ., το νέο ë-C3 Aircross Extended Range ενισχύει την παρουσία της Citroen στην κατηγορία των ηλεκτρικών B-SUV.
Η Citroen συνεχίζει την επέκταση της εξηλεκτρισμένης γκάμας της, παρουσιάζοντας το αναβαθμισμένο ë-C3 Aircross «Extended Range», μια έκδοση που απευθύνεται σε όσους επιθυμούν μεγαλύτερη ευελιξία στις μετακινήσεις τους χωρίς συμβιβασμούς στην καθημερινή πρακτικότητα.
