Στην Ελλάδα το ηλεκτρικό SUV πόλης με 400 χιλιόμετρα αυτονομία - Πόσο κοστίζει;
NEWSAUTO.GR

Στην Ελλάδα το ηλεκτρικό SUV πόλης με 400 χιλιόμετρα αυτονομία - Πόσο κοστίζει;

Με μεγαλύτερη μπαταρία 54 kWh και αυτονομία που φτάνει τα 400 χλμ., το νέο ë-C3 Aircross Extended Range ενισχύει την παρουσία της Citroen στην κατηγορία των ηλεκτρικών B-SUV.

Στην Ελλάδα το ηλεκτρικό SUV πόλης με 400 χιλιόμετρα αυτονομία - Πόσο κοστίζει;
UPD:
Η Citroen συνεχίζει την επέκταση της εξηλεκτρισμένης γκάμας της, παρουσιάζοντας το αναβαθμισμένο ë-C3 Aircross «Extended Range», μια έκδοση που απευθύνεται σε όσους επιθυμούν μεγαλύτερη ευελιξία στις μετακινήσεις τους χωρίς συμβιβασμούς στην καθημερινή πρακτικότητα.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης