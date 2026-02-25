Αυτά είναι τα diesel που πωλούνται σήμερα στην Ελλάδα

Οι κινητήρες που είναι είδος προς εξαφάνιση στην ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία επιμένουν να εμφανίζονται σε αυτοκίνητα παραγωγής στην ελληνική αγορά, έστω και αν πια είναι λίγα.

