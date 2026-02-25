Αυτές είναι οι τιμές της νέας Mercedes-Benz GLB στην Ελλάδα
Η δεύτερη γενιά της GLB καταφθάνει στην ελληνική αγορά διαθέτοντας πρακτικότητα, ευρυχωρία και αναβαθμισμένες τεχνολογίες. Δείτε τον πλήρη τιμοκατάλογο με όλες τις εκδόσεις.
Στην ανακοίνωση των τιμών της νέας Mercedes-Benz GLB προχώρησε η ελληνική αντιπροσωπεία της Mercedes, με το D-SUV να αποτελεί μόλις ένα από τα 40 νέα και αναβαθμισμένα μοντέλα που η γερμανική μάρκα θα παρουσιάσει μέχρι το 2028.
