Αυτά είναι τα diesel που πωλούνται σήμερα στην Ελλάδα

Μέχρι περίπου τα μέσα της δεκαετίας του 2010, το ντίζελ ήταν ο «βασιλιάς» της ευρωπαϊκής -και της ελληνικής- αγοράς. Αλλά κάτι το Dieselgate και η ανακάλυψη της πραγματικής εκπομπής οξειδίου του αζώτου που έχουν οι πετρελαιοκινητήρες, κάτι οι νέες προδιαγραφές ρύπων και μερικές ακόμη παράμετροι, το 2016 ήταν η αρχή του τέλους.