Video: Θα δούμε το νέο... εμπόλεμο Lada Niva στην Ελλάδα;

Η ιστορία του «νέου Niva» δεν ξεκινά σήμερα. Ήδη από το 2018, η Lada είχε δείξει προς τα πού κοιτά, με concept που πρότεινε πιο σύγχρονη σχεδίαση, αλλά κρατούσε την τετραγωνισμένη, λειτουργική ταυτότητα. Τα επόμενα χρόνια, προέκυψαν πληροφορίες για σχέδια νέας γενιάς που θα βασιζόταν σε πλατφόρμα του ομίλου Renault-Nissan-Mitsubishi. Εκείνη την περίοδο, η ιδέα έμοιαζε λογική, γιατί η Renault είχε στενή τεχνική σύνδεση αλλά μια μετοχική συμμετοχή στην Lada. Οι πολεμικές εξελίξεις μετά το 2022 άλλαξαν πλήρως το σκηνικό. Η αποχώρηση δυτικών εταιρειών από τη ρωσική αγορά και η συνολική αναδιάταξη της εφοδιαστικής αλυσίδας έκοψαν την εύκολη πρόσβαση σε πλατφόρμες, εξαρτήματα και τεχνογνωσία που θεωρούνταν δεδομένα.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ



