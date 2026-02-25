Video: Θα δούμε το νέο... εμπόλεμο Lada Niva στην Ελλάδα;
Το LADA Niva είναι από εκείνα τα αυτοκίνητα που δεν τα θυμάσαι για τις οθόνες τους. Τα θυμάσαι για το πού σε πήγαν. Για δεκαετίες, το κλασικό Niva κουβάλησε πάνω του τη φήμη του «σκληρού εργαλείου», με απλή μηχανική, μικρές απαιτήσεις και μεγάλη αντοχή.
Τα social media του newsauto αποκάλυψαν το Lada Niva του 2026. Αναμφλιβολα η ρωσική AvtoVAZ θέλει να ανοίξει νέο κεφάλαιο γύρω από τον μύθο του Niva και με τον σύγχρονο διάδοχο αλλά και με ευρύτερη οικογένεια μοντέλων που θα πατά πάνω στην ίδια ιδέα: συμπαγές 4×4, πρακτικό, και φτιαγμένο για κακούς δρόμους.
Η ιστορία του «νέου Niva» δεν ξεκινά σήμερα. Ήδη από το 2018, η Lada είχε δείξει προς τα πού κοιτά, με concept που πρότεινε πιο σύγχρονη σχεδίαση, αλλά κρατούσε την τετραγωνισμένη, λειτουργική ταυτότητα. Τα επόμενα χρόνια, προέκυψαν πληροφορίες για σχέδια νέας γενιάς που θα βασιζόταν σε πλατφόρμα του ομίλου Renault-Nissan-Mitsubishi. Εκείνη την περίοδο, η ιδέα έμοιαζε λογική, γιατί η Renault είχε στενή τεχνική σύνδεση αλλά μια μετοχική συμμετοχή στην Lada. Οι πολεμικές εξελίξεις μετά το 2022 άλλαξαν πλήρως το σκηνικό. Η αποχώρηση δυτικών εταιρειών από τη ρωσική αγορά και η συνολική αναδιάταξη της εφοδιαστικής αλυσίδας έκοψαν την εύκολη πρόσβαση σε πλατφόρμες, εξαρτήματα και τεχνογνωσία που θεωρούνταν δεδομένα.
