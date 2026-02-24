H Toyota τα βάζει με Bentley και Rolls-Royce;
H Toyota τα βάζει με Bentley και Rolls-Royce;
Η ιαπωνική εταιρεία στοχεύει να σταθεί δίπλα σε ονόματα όπως η Bentley και η Rolls-Royce, όχι μόνο στην Ιαπωνία αλλά και σε όλο τον κόσμο.
UPD:
Το εντυπωσιακό πρωτότυπο που παρουσίασε τον Οκτώβριο του 2025 στο Τόκιο δεν ήταν απλώς ένα δείγμα σχεδιασμού, ήταν μια δηλωτική κίνηση.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα