Αποκάλυψη: Ιδού η νέα γιγάντια οθόνη των Tesla
Αποκάλυψη: Ιδού η νέα γιγάντια οθόνη των Tesla
Η Tesla φαίνεται ότι ετοιμάζει έναν ακόμη γύρο αναβαθμίσεων για το Model 3, αυτή τη φορά με επίκεντρο το εσωτερικό και την ψηφιακή εμπειρία του οδηγού.
UPD:
Παρότι δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση, οι αλλαγές βρίσκονται ήδη σε φάση υλοποίησης.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα