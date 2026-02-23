Τα όργανα της Bugatti Tourbillon φτιάχνονται από ωρολογοποιούς! (+video)

Αναρωτηθήκατε ποτέ τι σημαίνει το όνομα Tourbillon που έδωσε η Bugatti στο κορυφαίο της μοντέλο; Λοιπόν, tourbillon είναι ένας μηχανισμός ρολογιού που βελτιώνει την ακρίβεια ενός ρολογιού και ανακαλύφθηκε το 1801. Θεωρείται σήμερα το σήμα κατατεθέν της υψηλής ωρολογοποιίας.