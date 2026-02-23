Πέντε μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που δεν καίνε σταγόνα

Στην Used Car Expo 2026 που θα διεξαχθεί 15-17 Μαϊου στον προαύλιο χώρο του ΟΑΚΑ., θα δούμε αυτοκίνητα από εμπόρους και εταιρείες με πλήρη έλεγχο, ιστορικό σέρβις και επιλογές χρηματοδότησης και after-sales υπηρεσιών, προσφέροντας ένα περιβάλλον όπου μπορείτε να βρείτε αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα πόλης με οικονομική κατανάλωση και διαφάνεια στην αγορά.

Παρακάτω συγκεντρώσαμε πέντε επιλογές που στην πράξη «δεν καίνε σταγόνα» και έχουν καλή φήμη στην ελληνική αγορά και που θα βρείτε φυσικά στην έκθεση Used Car Expo 2026: