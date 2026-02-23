Έρχεται η πρώτη λιμουζίνα-ρομποταξί στον κόσμο

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στον γερμανικό Τύπο, στη Mercedes-Benz εξετάζουν το ενδεχόμενο να προσφέρουν την καινούργια S-Class και ως βάση για ένα όχημα που θα προσφέρει στους επιβάτες του πολυτελείς υπηρεσίες ρομποταξί, δηλαδή θα έχει σύστημα πλήρως αυτόνομης οδήγησης.