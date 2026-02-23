Ιδού το νέο Lexus ES - Πότε θα το δούμε στην Ελλάδα;
Ιδού το νέο Lexus ES - Πότε θα το δούμε στην Ελλάδα;
Η Lexus αποκάλυψε το νέο της premium σεντάν, το οποίο την τοποθετεί περισσότερο στην ηλεκτρική εποχή. Στην Ευρώπη αναμένεται μέσα στο 2026.
UPD:
Μετά από επτά γενιές παρουσίας στην κατηγορία των πολυτελών σεντάν, η Lexus με το νέο ES επιχειρεί μια ουσιαστική ανανέωση της ταυτότητάς του, παρουσιάζοντάς το ως ένα μοντέλο που σχεδιάστηκε εξ αρχής για την εποχή της ηλεκτροκίνησης.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα