Ιδού το νέο Lexus ES - Πότε θα το δούμε στην Ελλάδα;

Μετά από επτά γενιές παρουσίας στην κατηγορία των πολυτελών σεντάν, η Lexus με το νέο ES επιχειρεί μια ουσιαστική ανανέωση της ταυτότητάς του, παρουσιάζοντάς το ως ένα μοντέλο που σχεδιάστηκε εξ αρχής για την εποχή της ηλεκτροκίνησης.