Δοκιμάζουμε το υβριδικό Honda HR-V e:HEV - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;

Σε έναν αυτοκινητικό πλανήτη που κυριαρχεί η βιομηχανική ομοιομορφία και τα αλισβερίσια ζωής και θανάτου μεταξύ ιστορικών ονομάτων, υπάρχει μία εταιρεία που έχει κατακτήσει δικαιωματικά το προνόμιο να πορεύεται αυτόνομη και χωρίς εκπτώσεις στην ιστορική της πορεία.