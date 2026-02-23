Δείτε το νέο Air Force One
Από την εποχή του Τζον Φ. Κένεντι μέχρι σήμερα το προεδρικό αεροσκάφος των ΗΠΑ, με το κωδικό όνομα Air Force One, φορούσε ανέκαθεν μια γαλαζοπράσινη και λευκή βαφή. Όχι πια…

Η σημερινή χρωματική παλέτα, αποτέλεσμα συνεργασίας της κυβέρνησης Κένεντι με τον σχεδιαστή Ρέιμοντ Λόεϊ, συμβόλιζε την παράδοση, την ιστορία και την αισθητική συνέπεια που συνδέονται με την αμερικανική ηγεσία επί πάνω από έξι δεκαετίες. Όμως το Air Force One.

Η αμερικανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι εισάγει μια νέα βαφή για τα αεροσκάφη της προεδρικής και εκτελεστικής αεροπορικής δύναμης, αντικαθιστώντας το παραδοσιακό γαλάζιο-λευκό με μια πιο έντονη και πολυτελή τριχρωμία που περιλαμβάνει βαθύ κόκκινο, σκούρο μπλε, λευκό και χρυσό. Η αλλαγή αυτή αντανακλά την αισθητική που προτιμά ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και έχει ήδη αρχίσει να εφαρμόζεται σε ορισμένα αεροσκάφη του κυβερνητικού στόλου



