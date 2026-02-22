Οδηγείς μοτοσικλέτα; Κόψε άμεσα αυτή την κακή συνήθεια
Οδηγείς μοτοσικλέτα; Κόψε άμεσα αυτή την κακή συνήθεια
Μια απλή κίνηση που έχουμε συνηθίσει να κάνουμε μπορεί να μας σώσει τη ζωή αν τη σταματήσουμε.
UPD:
Περιμένεις ανυπόμονα να ανάψει το πράσινο στο φανάρι για να ξεχυθείς μπροστά με τη μοτοσικλέτα ή το scooter σου.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα