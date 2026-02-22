Ποιο αυτοκίνητο έχασε το 50% της αξίας του;

Η τιμή και η εικόνα των πωλήσεων για το Tesla Cybertruck, το ηλεκτρικό pick-up που είχε τραβήξει το ενδιαφέρον της αυτοκινητικής κοινότητας από την πρώτη του παρουσίαση, έχουν αλλάξει δραματικά σε λίγους μήνες καθώς η εταιρεία του Έλον Μασκ προχωρά σε μεγάλες μειώσεις τιμών και αντιμετωπίζει υποτονική ζήτηση.

Οι αρχικές προσδοκίες για ένα μοντέλο με τιμή εκκίνησης κοντά στα 40.000 δολάρια, όπως είχε παρουσιάσει ο ίδιος ο Μασκ κατά την αποκάλυψη του πρωτότυπου το 2019, έχουν απομακρυνθεί πολύ από την πραγματικότητα. Στην πράξη, οι τιμές του Cybertruck κυμαίνονταν υψηλότερα από το μέσο όρο των ηλεκτρικών pick-up, και αυτό σε συνδυασμό με την έλλειψη ενδιαφέροντος οδήγησε τη Tesla σε ριζική αναθεώρηση της στρατηγικής τιμολόγησης...





