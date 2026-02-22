Ποιο αυτοκίνητο έχασε το 50% της αξίας του;
Η αγορά αλλάζει με ταχύτητα που δεν συγχωρεί καθυστερήσεις. Ό,τι θεωρούνταν δεδομένο χθες, σήμερα επαναξιολογείται. Οι αριθμοί μιλούν καθαρά και οι ισορροπίες μετακινούνται αθόρυβα αλλά αποφασιστικά.
Η τιμή και η εικόνα των πωλήσεων για το Tesla Cybertruck, το ηλεκτρικό pick-up που είχε τραβήξει το ενδιαφέρον της αυτοκινητικής κοινότητας από την πρώτη του παρουσίαση, έχουν αλλάξει δραματικά σε λίγους μήνες καθώς η εταιρεία του Έλον Μασκ προχωρά σε μεγάλες μειώσεις τιμών και αντιμετωπίζει υποτονική ζήτηση.
Οι αρχικές προσδοκίες για ένα μοντέλο με τιμή εκκίνησης κοντά στα 40.000 δολάρια, όπως είχε παρουσιάσει ο ίδιος ο Μασκ κατά την αποκάλυψη του πρωτότυπου το 2019, έχουν απομακρυνθεί πολύ από την πραγματικότητα. Στην πράξη, οι τιμές του Cybertruck κυμαίνονταν υψηλότερα από το μέσο όρο των ηλεκτρικών pick-up, και αυτό σε συνδυασμό με την έλλειψη ενδιαφέροντος οδήγησε τη Tesla σε ριζική αναθεώρηση της στρατηγικής τιμολόγησης...
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr